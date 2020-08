Speranza frena i governatori: «Non ci sarà un nuovo lockdown». E sulla scuole: «Le riapriamo, punto» (Di domenica 23 agosto 2020) «Non ci sarà un nuovo lockdown». Il ministro della Salute Roberto Speranza, interpellato da La Stampa sul tema è chiaro: «Io sono ottimista, anche se prudente e cauto. Il nostro Servizio sanitario nazionale si è molto rafforzato. La situazione non è paragonabile a quella di febbraio-marzo, quando avevamo una curva di contagi fuori controllo e non avevamo un apparato pronto a tracciare e isolare i casi». All’orizzonte quindi non si profila alcuna limitazione alla mobilità tra le Regioni, argomento tornato oggetto di discussione dopo le parole di Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania. «Per fare una zona rossa – ha proseguito Speranza – deve esplodere un territorio. E non lo vedo. Vedo una diffusione e non ... Leggi su open.online

ANGELA42366733 : @giusmo1 @repubblica Quanta mancanza di senso civico! Pazzesco! Neanche la bellezza dei luoghi frena l'inciviltà di… -

Ultime Notizie dalla rete : Speranza frena Speranza frena i governatori: «Non ci sarà un nuovo lockdown». E sulla scuole: «Le riapriamo, punto» Open La pandemia da Covid non frena la ricerca sul morbo di Parkinson

Malgrado la pandemia, continuano le ricerche sul morbo di Parkinson, la malattia che colpisce più di 6 milioni di persone nel mondo. All'inizio dell'estate la pubblicazione di uno studio cinese sulla ...

JULIÁN CARRÓN VIDEO MEETING RIMINI 2020/ Diretta incontro: da dove nasce la speranza?

Incontro con Don Julián Carrón al Meeting di Rimini 2020: “da dove nasce la speranza?”. Diretta video streaming, il dialogo con il Presidente Scholz «Da dove nasce la speranza?»: in tempi di Covid, di ...

Malgrado la pandemia, continuano le ricerche sul morbo di Parkinson, la malattia che colpisce più di 6 milioni di persone nel mondo. All'inizio dell'estate la pubblicazione di uno studio cinese sulla ...Incontro con Don Julián Carrón al Meeting di Rimini 2020: “da dove nasce la speranza?”. Diretta video streaming, il dialogo con il Presidente Scholz «Da dove nasce la speranza?»: in tempi di Covid, di ...