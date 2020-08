Scuola, stangata da 1.130 euro a studente per libri e corredo. I metodi per risparmiare (Di domenica 23 agosto 2020) Non solo banchi e distanziamento nelle aule. Sul fronte della Scuola sta per abbattersi anche la “stangata di settembre” legata all’acquisto di libri e e corredo. Lo afferma il Codacons, che fornisce come ogni anno i dati ufficiali sul caro-Scuola e le spese che dovranno affrontare i genitori in occasione dell’avvio del nuovo anno scolastico. Scuola, la “trappola” del corredo griffato «Sul fronte dei prezzi al momento i listini di diari, astucci, zaini e materiale scolastico appaiano sostanzialmente in linea con il 2019. Rincari si registrano solo per i prodotti di fascia alta, ossia per il corredo “griffato” . Nel 2020il prezzo di uno zaino di marca raggiunge i 180 euro. Per ... Leggi su secoloditalia

