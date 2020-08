Raiola, Ibra-Milan? Non questione di soldi ma di stile (Di domenica 23 agosto 2020) ANSA, - MilanO, 23 AGO - "Dico sempre che la trattativa finché è in trattativa è già un buon punto, stiamo parlando ma non abbiamo ancora un accordo". Così Mino Raiola, l'agente di Zlatan Ibrahimovic, ... Leggi su corrieredellosport

rositamartinel1 : @gianlutanci @AntoVitiello Hai ragione su Raiola ma su IBRA permettimi di avere dei dubbi - YAACMilan : RT @falliremooggi: Non capisco chi se la prende con raiola onestamente È un mese che ogni tesserato del milan fa passare ibra come l'unica… - fisco24_info : Raiola, Ibra-Milan? Non questione di soldi ma di stile: Si tratta ma ancora non c'è accordo, domani non sarà al rad… - gegi1978 : @Diffidato_ @Ibra_official Ha il coltello dalla parte del manico e lo farà alle sur condizioni e di Raiola... Maldi… - ThegameFabio : RT @saldare86: Raiola e Ibra sanno che il Milan, dopo 8 mesi di “era Rangnick” con area tecnica spedita, a luglio ricambia idea, rinnova Pi… -