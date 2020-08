Pd e 5 stelle, la coalizione merita di più (Di domenica 23 agosto 2020) Sull’alleanza organica, storica o strutturale tra il Partito democratico e i 5 stelle si sono già dette molte cose. Certo, siamo ormai abituati alle piroette dei 5 stelle e ai cambiamenti repentini e senza alcun approfondimento politico della loro prospettiva politica. Ma, del resto, questo fa parte della loro natura populista e demagogica. Del resto, è curioso che dalla piattaforma Rousseau si ratifica un cambiamento radicale del progetto politico - mi riferisco, soprattutto, alla volontà di stringere alleanze definitive ed irreversibili e nel caso specificità con il Pd - e, al contempo, a livello locale e regionale si continua a correre da soli in virtù di una purezza ormai del tutto anacronistica e singolare. Ma tant’è. Francamente stupisce molto di più il comportamento del Pd, o perlomeno ... Leggi su huffingtonpost

L'HuffPost

