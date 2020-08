La mascherina va indossata dai 12 anni in su, dice l’OMS (Di domenica 23 agosto 2020) Senza però chiarire se debba essere indossata anche a scuola, un tema molto dibattuto con l'inizio del nuovo anno scolastico Leggi su ilpost

Shark89981 : @BarillariDav L'ignoranza ed il disagio che si legge nei commenti è qualcosa di imbarazzante e patetica tipica dell…

Un sacrificio che non deve essere vano, in particolare adesso che a causa del comportamento irresponsabile di chi non indossa la mascherina e non rispetta le norme sul distanziamento, il virus è ...Se le forniture di mascherine del ministero non arriveranno nei tempi precisi potremo distribuire quelle che abbiamo. Indossare la mascherina quando non c’è la distanza di sicurezza è un aspetto molto ...