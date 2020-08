Domodossola, 17enne finisce in un canale con il parapendio: annegata (Di domenica 23 agosto 2020) commenta Una 17enne è morta annegata a Domodossola , in Piemonte, cadendo in un canale con il suo parapendio . La giovane, che viveva a Verbania , è finita in acqua in fase di atterraggio, ... Leggi su tgcom24.mediaset

Frankf1842 : RT @FQLive: #Ultimora Domodossola, 17enne cade col parapendio in un canale e muore annegata - Affaritaliani : Domodossola, con il parapendio 17enne finisce in un canale e annega - telecitynews24 : ?? DOMODOSSOLA, RAGAZZA 17ENNE MUORE DOPO CADUTA CON PARAPENDIO ?? La vittima è annegata in un canale gestito da Ene… - Affaritaliani : Con il parapendio 17enne finisce in un canale e annega - MediasetTgcom24 : Domodossola, 17enne finisce in un canale con il parapendio: annegata #parapendio -