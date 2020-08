Contursi Terme, cambio al vertice della stazione dei carabinieri: Sacchinelli a Fisciano (Di domenica 23 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoContursi Terme (Sa) – cambio al vertice della stazione dei carabinieri di Contursi Terme dove a succedere al maresciallo capo, Bruno Sacchinelli, è il maresciallo capo Gennaro Adinolfi, ex comandante della stazione di Sorrento. Classe 1973, Sacchinelli si è arruolato nell’Arma nel 1994, svolgendo servizio prima presso la stazione dei carabinieri di Cava de’ Tirreni per poi essere trasferito come maresciallo capo nella città di Contursi Terme nel 2011 dove è succeduto al maresciallo Angelo Solimene. Da qualche giorno ... Leggi su anteprima24

VinnieVegaPF : @PapperPapp @OrizOrizzonte @vaniacavi @gilardisil @ElleFrancesco @maxlooking @EnzoMas48 @ImKo86 @Hugo86548755… - PapperPapp : @OrizOrizzonte @vaniacavi @gilardisil @ElleFrancesco @VinnieVegaPF @maxlooking @EnzoMas48 @ImKo86 @Hugo86548755… -

Ultime Notizie dalla rete : Contursi Terme Contursi Terme, oggi ultimo saluto al 25enne Daniele Cappetta Voce di Strada SPONZ FEST 2020 – Sponz acQuà! Dal 25 al 30 agosto a Calitri

Sarà l’acqua, come elemento di rinascita, rigenerazione, purificazione, il tema di Sponz acQuà!, ottava edizione dello Sponz Fest, il Festival ideato e diretto da Vinicio Capossela, che rinasce anche ...

Torna lo SPONZ FEST, dal 25 al 30 agosto in Alta Irpinia

Sarà l’acqua, come elemento di rinascita, rigenerazione, purificazione, il tema di Sponz acQuà!, ottava edizione dello Sponz Fest, il festival ideato e diretto da Vinicio Capossela, che rinasce anche ...

Sarà l’acqua, come elemento di rinascita, rigenerazione, purificazione, il tema di Sponz acQuà!, ottava edizione dello Sponz Fest, il Festival ideato e diretto da Vinicio Capossela, che rinasce anche ...Sarà l’acqua, come elemento di rinascita, rigenerazione, purificazione, il tema di Sponz acQuà!, ottava edizione dello Sponz Fest, il festival ideato e diretto da Vinicio Capossela, che rinasce anche ...