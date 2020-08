Calciomercato Monza, riflettori su Giovinco: l’ostacolo resta l’ingaggio (Di domenica 23 agosto 2020) Calciomercato Monza, riflettori su Giovinco: l’ostacolo resta l’ingaggio, ma i biancorossi vogliono il colpo per la promozione Il Monza è davvero scatenato sul mercato. La compagine guidata da Berlusconi e Galliani continuano a monitorare la situazione di Sebastian Giovinco, come riportato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport. Al momento l’unico ostacolo rimane l’ingaggio del giocatore. Nelle prossime ore si lavorerà per poter trovare un accordo, ma il Monza ha un solo obiettivo ed è chiaro a tutti: raggiungere la serie A. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Dopo aver vinto il girone A di Serie C il Monza è finalmente tornato in Serie B. Berlusconi e Galliani vogliono puntare in alto e il calciomercato, con gli ultimi obiettivi Giovinco e Frattesi, potreb ...Hilal's forward Sebastian Giovinco reacts during the 2019 FIFA Club World Cup semi-final football match between Brazil's Flamengo and Saudi's al-Hilal at the Khalifa International Stadium in the Qatar ...