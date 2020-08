Bielorussia, decine di migliaia contro Lukashenko. I timori dell'Ue: 'no a seconda Ucraina' (Di domenica 23 agosto 2020) Oltre 100mila persone hanno sfilato a Minsk contro il dittatore, che ribadisce però la sua linea di totale chiusura all'opposizione e le accuse di ingerenza all'occidente e alla Nato Leggi su tg.la7

valigiablu : Bielorussia, decine di migliaia di cittadini in marcia per la democrazia e per denunciare violenza e torture della… - beretta_gio : Bielorussia, decine di migliaia in piazza contro il Presidente Lukashenko - LorenzoZL74 : RT @GeopoliticalCen: Bielorussia: decine di migliaia di manifestanti assediano il palazzo presidenziale di Minsk (il palazzo dell’Indipende… - Silviadallava1 : RT @Asiablog_it: ???#BIELORUSSIA ???? Decine di migliaia di persone stanno manifestando a #Minsk contro il presidente #Lukashenka, nonostante… - edoardottt2 : RT @GeopoliticalCen: Bielorussia: decine di migliaia di manifestanti assediano il palazzo presidenziale di Minsk (il palazzo dell’Indipende… -