Bayern Monaco, Lahm: «Flick fondamentale per la squadra» (Di domenica 23 agosto 2020) L’ex capitano del Bayern Monaco ha parlato dell’importanza di Hans Flick Questa sera si gioca la finale di Champions League tra Bayern Monaco e Psg. A parlare della partita e dell’importanza di Hans Flick per i tedeschi è stato Philipp Lahm, ex capitano dei bavaresi. «Se guardiamo al passato del Bayern, ci sono stati Ottmar Hitzfeld o Jupp Heynckes, e questi allenatori sono sempre stati un punto di forza della squadra, non si mettevamo in mostra ma sapevano come lavorare. È esattamente così che è Hans Flick. E’ riuscito a raggruppare le forze all’interno del club. Ha visto di chi si può veramente fidare, di chi è ... Leggi su calcionews24

