Baldur's Gate 3 non avrà l'italiano al lancio, i fan nostrani rispondono con una petizione online (Di domenica 23 agosto 2020) Sul popolare sito di petizioni online, Change.org, alcuni videogiocatori italiani hanno dato il via ad una raccolta firme per chiedere a Larian Studios l'introduzione della lingua italiana in Baldur's Gate 3.Questo perché, stando a quanto recentemente dichiarato dagli sviluppatori, l'italiano non sarà una delle lingue presenti all'uscita del gioco in Accesso Anticipato. Una notizia che ha irritato parecchio la fanbase nostrana, specialmente dopo che il team aveva pubblicamente dichiarato l'opposto durante i primi reveal.Inoltre, come sottolineato da uno dei firmatari, l'italiano in Baldur's Gate 3 dovrebbe essere una forma di "cortesia" da parte degli sviluppatori, specialmente dopo essersi approfittata di traduzioni amatoriali gratis per la serie Divinity ... Leggi su eurogamer

