Allenatori Serie A 2020-2021, le panchine tornano a muoversi: scossone a Parma, terremoto Inter e incertezza Genoa (Di domenica 23 agosto 2020) Allenatori Serie A 2020-2021 – Dopo qualche settimana di tregua, seguita alla rivoluzione in casa Juventus, tornano a muoversi le panchine del massimo campionato italiano in vista della prossima stagione, che avrà inizio tra un mese circa. Alla gran parte dei tecnici confermati, e a quei pochi già insediatisi con tanto di ufficialità, seguono ancora alcune situazioni incerte. A Milano sponda Inter, per esempio, è nota a tutti la vicenda legata ad Antonio Conte, il cui confronto con Zhang di martedì dovrebbe chiarire definitivamente il futuro. La sua posizione è quindi, al momento, ancora incerta, con Max Allegri sullo sfondo e pronto a tornare in corsa dopo l’anno sabbatico. Lo ... Leggi su calcioweb.eu

CalcioWeb : Allenatori Serie A 2020-2021, le panchine tornano a muoversi: scossone a #Parma, terremoto #Inter e incertezza… - Milanistifurios : Bah, uno dei pochi allenatori interessanti della serie A - news24_napoli : Serie A, il borsino degli allenatori: Parma a Liverani, Genoa e Inter… - NotiziarioC : Serie C 20-21: il quadro degli allenatori presenti al via - zazoomblog : Pirlo Gattuso Inzaghi: campioni del mondo e allenatori in Serie A. Ivano Bordon li racconta: “Ecco su chi avrei mes… -

Ultime Notizie dalla rete : Allenatori Serie Allenatori Serie B: il punto tra conferme e ribaltoni Metropolitan Magazine Italia Lecce, ufficiale: il nuovo allenatore è Corini (FOTO)

Ora è ufficiale: è Eugenio Corini il nuovo allenatore del Lecce, neo retrocesso in Serie B. Ecco il comunicato dei gialloblu: “L’U.S. Lecce comunica che la conduzione tecnica della prima squadra è sta ...

Serie A Parma | D’Aversa esonerato, ufficiale. Pronto il suo sostituto

Il Parma ha esonerato l’allenatore Roberto D’Aversa. Lo ha comunicato il club emiliano, che con una nota ha spiegato di aver sollevato il tecnico dal suo incarico. Parole piuttosto dure nel messaggio ...

Ora è ufficiale: è Eugenio Corini il nuovo allenatore del Lecce, neo retrocesso in Serie B. Ecco il comunicato dei gialloblu: “L’U.S. Lecce comunica che la conduzione tecnica della prima squadra è sta ...Il Parma ha esonerato l’allenatore Roberto D’Aversa. Lo ha comunicato il club emiliano, che con una nota ha spiegato di aver sollevato il tecnico dal suo incarico. Parole piuttosto dure nel messaggio ...