WeChat: nuova App per lo shopping del futuro (Di sabato 22 agosto 2020) WeChat è la nuova App per lo shopping del futuro che coniuga l’esperienza dell’online con l’offline: ecco come funziona La fase della ripresa è sempre la fase più delicata ma molto spesso è la più creativa e la più stimolante. Il mercato del lusso sta mettendo al lavoro le sue migliori menti creative per invogliare… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

In mezzo alle continue tensioni tra Stati Uniti e Cina, un nuovo rapporto di The Information descrive in dettaglio come Apple potrebbe essere influenzata dalla ritorsione cinese. Apple continua a subi ...

Stati Uniti vs Cina, ora Trump vuole muovere guerra ad Alibaba

Il presidente americano Trump è pronto a nuove restrizioni contro altre aziende tecnologiche cinesi. Tra queste anche il gigante dell’ecommerce Alibaba. Il prossimo bersaglio della guerra dichiarata d ...

