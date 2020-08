Si cerca il corpo di Sabrina in una vasca agricola. L'amico: "Ho dato fuoco all'auto, non l'ho uccisa" (Di sabato 22 agosto 2020) Sono concentrate su una vasca agricola colma di liquami le ricerche del corpo di Sabrina Beccalli, la donna di Crema scomparsa da Ferragosto. La sua famiglia e gli inquirenti speravano che Alessandro Pasini, l’amico in carcere a Cremona con l’accusa di aver ucciso la donna distruggendone il cadavere, fornisse indicazioni su cosa è successo. L’uomo in effetti questa volta ha rotto il silenzio, nell’interrogatorio di garanzia, davanti al gip Giulia Masci che deciderà se accogliere la richiesta di custodia cautelare della Procura: ha parlato, rispondendo per un’ora e mezza alle domande, ma senza confessare e fornendo una sua versione che non convince affatto gli inquirenti.Dopo la scena muta nel primo interrogatorio di mercoledì, nel pomeriggio in Carcere ... Leggi su huffingtonpost

