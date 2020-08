Reazione a Catena 21 agosto 2020: gli Amici al Bar (video) (Di sabato 22 agosto 2020) Il video dell’Ultima Catena di Reazione a Catena di stasera, 21 agosto 2020. Il gioco di Rai1, anche quest’anno condotto da Marco Liorni, ha visto rimanere campioni gli Amici al Bar. Gli Amici al Bar – Paolo, Riccardo e Daniel -, al loro rinnovato tentativo sono riusciti ad indovinare la parola misteriosa de L’Ultima Catena, che stasera, dopo alcuni dimezzamenti, valeva 1469 euro. Il gioco finale L’Ultima Catena è disponibile al link sotto, al minuto 50.00 circa. In calce all’articolo la soluzione del gioco. video puntata Reazione a Catena 21-8-2020 La soluzione di stasera è: MATEMATICO Leggi su ascoltitv

