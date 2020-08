Muore di leucemia in ospedale, la scoperta choc dei parenti: 'Il suo cadavere ricoperto di formiche' (Di sabato 22 agosto 2020) Un uomo di 66 anni , ricoverato nel reparto di Ematologia per una forma di leucemia, è morto all'ospedale Cervello di , e i suoi parenti hanno trovato il suo corpo in camera mortuaria ricoperto di ... Leggi su leggo

BreakingItalyNe : RT @leggoit: Muore di leucemia in ospedale a #Palermo, la scoperta choc dei parenti: «Il suo #cadavere ricoperto di #formiche» https://t.co… - leggoit : Muore di leucemia in ospedale a #Palermo, la scoperta choc dei parenti: «Il suo #cadavere ricoperto di #formiche» - eveline5913 : @bonnie379 Tutti quelli che si attaccano alle malattie pregresse come a una giustificazione dovrebbero immaginare d… - marcobittau : Jole ed Ettore, i fidanzatini sassaresi pianti dall'Italia intera: lei morì di leucemia, lui s… - donatellaSE : Jole ed Ettore, i fidanzatini sassaresi pianti dall'Italia intera: lei morì di leucemia, lui s… -

Ultime Notizie dalla rete : Muore leucemia Palermo, muore di leucemia in ospedale. Scoperta choc dei parenti: «Il suo cadavere ricoperto di formiche» Leggo.it "Perché quelle formiche sulla salma?"

L’azienda si scusa con i parenti per lo spiacevole fatto. Un 66enne muore di leucemia all’ospedale “Cervello” ed i familiari accusano l’Azienda che si scusa per lo spiacevole fatto. Share Tweet Whatsa ...

Muore paziente al Cervello, i parenti trovano il corpo ricoperto di formiche nella camera mortuaria

I parenti di un uomo morto all’ospedale Cervello di Palermo hanno trovato, secondo ilr acconto fatto dai aprenti, il corpo in camera mortuaria completamente ricoperto di formiche. I familiari hanno, q ...

L’azienda si scusa con i parenti per lo spiacevole fatto. Un 66enne muore di leucemia all’ospedale “Cervello” ed i familiari accusano l’Azienda che si scusa per lo spiacevole fatto. Share Tweet Whatsa ...I parenti di un uomo morto all’ospedale Cervello di Palermo hanno trovato, secondo ilr acconto fatto dai aprenti, il corpo in camera mortuaria completamente ricoperto di formiche. I familiari hanno, q ...