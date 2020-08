MotoGP, Marquez stagione quasi finita: tornerà tra 2/3 mesi (Di sabato 22 agosto 2020) La data del rientro per Marc Marquez è ancora lontana. Il pilota sarà infatti costretto a saltare le prossime due gare di Misano e non solo: il rientro in pista è infatti in programma non prima di due-tre mesi o comunque quando lo spagnolo si sentirà completamente guarito. Dopo il doppio intervento all’omero del braccio destro in seguito alla caduta di Jerez, Marquez non si sente ancora pronto per scendere in pista. E la sua stagione è quindi quasi finita. Leggi su sportface

