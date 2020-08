Lecce, addio Saponara: niente accordo con la Fiorentina (Di sabato 22 agosto 2020) Lecce - Riccardo Saponara saluta il Lecce a malincuore: il trequartista romagnolo, di proprietà della Fiorentina , era arrivato in Puglia lo scorso gennaio ma non ci rimarrà perché, contro ogni ... Leggi su corrieredellosport

LECCE - Riccardo Saponara saluta il Lecce a malincuore: il trequartista romagnolo, di proprietà della Fiorentina, era arrivato in Puglia lo scorso gennaio ma non ci rimarrà perché, contro ogni aspetta ...

Lecce, colpo Coda! In arrivo anche Listowski e ora si punta Donnarumma

In attesa dell’annuncio di Eugenio Corini, il Lecce si rifà il look in attacco: quasi fatta per il bomber ex Benevento Massimo Coda che domani sarà in Salento per le visite mediche. Ma quale contracco ...

