La Regione Lombardia e i test del tampone affidati ai privati (Di sabato 22 agosto 2020) Nei giorni scorsi abbiamo parlato della curiosa scelta di Regione Lombardia, che ha escluso i non residenti dai test del tampone a Malpensa e ha successivamente fatto marcia indietro visto che l’assessore al Welfare Giulio Gallera ha poi annunciato esami per tutti. Il Fatto Quotidiano fa però sapere che l’assessore ha trovato un modo interessante per cambiare tutto: E per ribaltare quel piano ha chiamato in aiuto il Gruppo San Donato, numero uno della sanità privata lombarda che ha in mano il Policlinico San Donato, il San Raffaele e decine di strutture nella Regione: saranno loro a farsi carico dei tamponi per i passeggeri in arrivo a Linate e Orio al Serio dai Paesi considerati a rischio. Come è noto, la famiglia Rotelli ha insediato ... Leggi su nextquotidiano

pdnetwork : Fontana e Gallera continuano a stupirci. Se sei un turista e vieni dall'estero o sei residente fuori dalla Lombardi… - crippa5stelle : L'ennesimo pasticcio della Regione Lombardia dall'inizio dell'emergenza sanitaria - RegLombardia : #LNews Aumentano guariti e dimessi (+51) e nessun contagio a Pavia. Come ogni giorno, sulla homepage del sito de… - ilanna63 : Questa è la Regione Lombardia , se vuoi infettare i miei corregionali NO, se vuoi farlo nelle altre regioni SI . - chiccaditarant1 : RT @bravimabasta: +++ REGIONE LOMBARDIA CHIARISCE: IN AEROPORTO TAMPONI SOLO AI LOMBARDI MA TUTTI GLI ALTRI POTRANNO ALLOGGIARE NELLE RSA +…

E’ in corso anche la gara di Regione Lombardia per la concessione della navigazione sui Navigli, con una durata di nove anni, a settembre ci sarà una gara internazionale di canoe, lungo i 50 ...

Le modifiche sono stabilite, in accordo con le Regioni Liguria e Piemonte, 'per garantire gli spostamenti degli attesi flussi di viaggiatori tra la Liguria e Lombardia, regioni all'interno delle quali ...

