Inter, che beffa l'autogol di Lukaku. E ora Antonio Conte pensa all'addio (Di sabato 22 agosto 2020) Quella deviazione ha fatto proprio male ai tifosi Interisti, che sino a pochi secondi prima avevano applaudito la sua prestazione impreziosita dal gol numero 34 di una stagione indimenticabile. Eppure ... Leggi su tg.la7

Inter : ?? | TESTA ALTA Abbiamo giocato 5?4? partite in 5? diversi Paesi, esultato per 1?1?3? volte e sognato per 3?6?1? gi… - FBiasin : Questa sera milioni di tifosi seguiranno trepidanti #SivigliaInter nella speranza che il loro desiderio si realizzi… - matteosalvinimi : Da milanista devo ammettere che invidio i cugini che stasera si giocano una finale europea. Secondo voi come finis… - AndreaR30598939 : @RisorgINT @XanZah69 @NonConoscoVG Allegri é il profilo giusto per l' Inter. Allenatore aziendalista, fa rendere al… - tosini_michela : Veramente c è qualcuno che ha il coraggio di offendere Lukaku??? Non c è mai fine all ignoranza!!! Forza Inter sempre???? -