Il senatore Battistoni a Loreto, incontro con Bruni: 'Il partito ha fiducia in lui' (Di sabato 22 agosto 2020) Loreto - 'Ho aderito al progetto di Forza Italia-Civici per le Marche con grande spirito di collaborazione per portare al centrodestra un contributo fattivo e determinato'. Con queste parole Roberto ... Leggi su anconatoday

Ultime Notizie dalla rete : senatore Battistoni Il senatore Battistoni a Loreto, incontro con Bruni: «Il partito ha fiducia in lui» AnconaToday "Vogliamo dare un volto nuovo alla città"

di Chiara Sentimenti Ascolto e partecipazione per dare un volto nuovo alla città. Sono le due direttrici su cui ha lavorato Forza Italia per comporre una lista di candidati che possa contribuire a sos ...

"Matteo Ricci? Troppo nervoso"

"Notiamo tutti una certa agitazione da parte del sindaco Matteo Ricci – sostiene il senatore Francesco Battistoni, commissario regionale di Forza Italia - . Come sempre accade, è alla ricerca di visib ...

di Chiara Sentimenti Ascolto e partecipazione per dare un volto nuovo alla città. Sono le due direttrici su cui ha lavorato Forza Italia per comporre una lista di candidati che possa contribuire a sos ..."Notiamo tutti una certa agitazione da parte del sindaco Matteo Ricci – sostiene il senatore Francesco Battistoni, commissario regionale di Forza Italia - . Come sempre accade, è alla ricerca di visib ...