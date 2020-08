Ho quasi sposato un serial killer: trama, cast e streaming del film (Di sabato 22 agosto 2020) Questa sera, sabato 22 agosto 2020, su Rai 2 va in onda Ho quasi sposato un serial killer, film thriller del 2019 diretto da Nadeem Soumah (titolo originale: I Almost Married a serial killer). Ma qual è la trama? E il cast completo del film? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. trama La vita di Camille (Krista Allen) viene sconvolta quando scopre che Rafael, l’’uomo che frequenta, in realtà è un pericoloso serial killer che la stampa definisce il “Cacciatore”. La ragazza riesce miracolosamente a sfuggire a un tentativo di omicidio. Grazie alla sua testimonianza in tribunale Rafael viene condannato ... Leggi su tpi

zazoomblog : Stasera in tv Ho quasi sposato un serial killer: trama cast e curiosità - #Stasera #quasi #sposato #serial - LadyTremeNDAH : All’ombra dei cipressi Io mi genuflessi Vicino ad un castagno Quasi quasi me te magno Sotto l’albero di tasso Mi… - toysblogit : Ho quasi sposato un serial killer, su Raidue l'amore si trasforma in una caccia (Video) - SerieTvserie : Ho quasi sposato un serial killer, su Raidue l'amore si trasforma in una caccia (Video) - tvblogit : Ho quasi sposato un serial killer, su Raidue l'amore si trasforma in una caccia (Video) -