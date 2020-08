Fisco: pagati oltre 166 miliardi di tasse in più negli ultimi 20 anni (Di sabato 22 agosto 2020) In termini percentuali, la crescita in questo ventennio è stata del 47,4, 3,5 punti in più rispetto all'aumento registrato sempre nello stesso arco temporale dal Pil nazionale espresso in termini nominali (+43,9%) Leggi su firenzepost

