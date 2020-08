Elezioni regionali: torna il PCI, naturalmente in Toscana (Di sabato 22 agosto 2020) Il ricostituito Partito comunista italiano, torna alla competizione elettorale per il rinnovo del consiglio regionale toscano, presentando Marco Barzanti, Leggi su firenzepost

matteosalvinimi : Zingaretti, governatore meno apprezzato d’Italia secondo il Sole24ore e famoso per l’acquisto di mascherine fantasm… - DantiNicola : Ci siamo! Oggi abbiamo presentato le liste dei candidati di Italia Viva +Europa per le elezioni regionali in Toscan… - LegaSalvini : #SALVINI SUL RINVIO DELLE ELEZIONI REGIONALI: 'ATTENTATO ALLA DEMOCRAZIA PER EVITARE SCONFITTA ANNUNCIATA' - Arianna5422 : RT @matteosalvinimi: Zingaretti, governatore meno apprezzato d’Italia secondo il Sole24ore e famoso per l’acquisto di mascherine fantasma,… - NoiNotizie : Elezioni regionali: liste entro mezzogiorno. #Puglia, 22 presentate ieri -

Ultime Notizie dalla rete : Elezioni regionali Elezioni regionali, nella prima giornata depositati 16 liste e 5 candidati presidenti La Repubblica Elezioni regionali Veneto, a Belluno depositate 17 liste

Tutti in coda fuori dal tribunale già un’ora prima. Nessuna sorpresa, Bottacin confermato con Zaia Il Movimento 3V non raggiunge le firme necessarie BELLUNO. C’è chi si è messo in coda alle 6.30 del m ...

Regionali, nulla di fatto per le alleanze tra M5S e Pd. Territori irremovibili. A vuoto gli inviti (tardivi) di Conte e Di Maio

Niente da fare per le alleanze last minute tra Cinque Stelle e Pd nelle Regioni. Malgrado il pressing (tardivo) del premier e lo sforzo dell’ex capo politico Di Maio, gli attivisti grillini sui territ ...

Tutti in coda fuori dal tribunale già un’ora prima. Nessuna sorpresa, Bottacin confermato con Zaia Il Movimento 3V non raggiunge le firme necessarie BELLUNO. C’è chi si è messo in coda alle 6.30 del m ...Niente da fare per le alleanze last minute tra Cinque Stelle e Pd nelle Regioni. Malgrado il pressing (tardivo) del premier e lo sforzo dell’ex capo politico Di Maio, gli attivisti grillini sui territ ...