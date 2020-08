Coronavirus, tensioni a Massa per migranti in strada usciti da centro di accoglienza dove si è sviluppato un focolaio (Di sabato 22 agosto 2020) Momenti di tensione a Massa (Massa Carrara) per la presenza in strada di migranti di un centro di accoglienza dove si è sviluppato un focolaio Covid. I residenti hanno chiamato carabinieri e polizia per farli tornare dentro la struttura. Tutti i migranti del centro di accoglienza devono osservare la quarantena ma ieri sera una giovane migrante positiva al Coronavirus, ospite dello stesso centro di accoglienza, che è sotto sorveglianza sanitaria dalla Asl, è uscita dalla struttura ed è stata seguita dagli altri compagni. Questi sono tutti positivi e già dal pomeriggio avevano manifestato insofferenza ... Leggi su ilfattoquotidiano

clikservernet : Coronavirus, tensioni a Massa per migranti in strada usciti da centro di accoglienza dove si è sviluppato un focola… - Noovyis : (Coronavirus, tensioni a Massa per migranti in strada usciti da centro di accoglienza dove si è sviluppato un focol… - parlamentonews : CORONAVIRUS: IMPENNATA CASI ITALIA, TENSIONI SU SCUOLA E VOTO - CiccioIlBrillo : @GLazzr @GuidoDefilippi @LucaBizzarri Bhè certo inevitabile.. specie se i migranti fanno storie per separare gli in… - tvsvizzera : Il #golpe, che per certi versi rispecchia quello del 2012, rischia di aggravare le tensioni nel Paese già alle pres… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus tensioni Coronavirus: tensioni in ex caserma Cavarzerani Udine Agenzia ANSA Covid, migranti in quarantena escono dal centro di accoglienza. Rientro con le forze dell'ordine

Migranti di un centro di accoglienza dove si era sviluppato un focolaio di Covid sono accorsi in strada a Massa, creando tensioni per i residenti e le forze dell'ordine. Questi ospiti sarebbero dovuti ...

Coronavirus Italia, altro aumento dei contagi: oltre 900 casi in 24h

Non accenna a diminuire la crescita dei nuovi casi di Coronavirus in Italia. Anche nelle ultime ore si è segnato una nuova impennata dei contagi, così come un deciso aumento dei morti. Continua quindi ...

Migranti di un centro di accoglienza dove si era sviluppato un focolaio di Covid sono accorsi in strada a Massa, creando tensioni per i residenti e le forze dell'ordine. Questi ospiti sarebbero dovuti ...Non accenna a diminuire la crescita dei nuovi casi di Coronavirus in Italia. Anche nelle ultime ore si è segnato una nuova impennata dei contagi, così come un deciso aumento dei morti. Continua quindi ...