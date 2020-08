Brasile, Pirelli inaugura il più grande circuito prove dell’America Latina (Di sabato 22 agosto 2020) Pirelli ha inaugurato recentemente un circuito di prove automobilistiche da 1,65 milione di metri quadrati, il più grande in America Latina. Lo scrive la Farnesina. In totale, il complesso polivalente ‘circuito Panamericano’ ha assorbito investimenti pari a 90 milioni di reais, circa 15 milioni di euro, e servirà non solo allo sviluppo di nuovi prodotti, ma anche all’accelerazione dei test dei pneumatici che l’azienda italiana esporta in altri mercati esteri, fra cui gli Usa. Lo spazio contiene sette piste diverse, oltre a sale riunioni, auditorium e box. È collegato con altri 11 centri Pirelli nel mondo. Il circuito è stato costruito a Elias Fausto, città ubicata a circa 140 ... Leggi su ildenaro

