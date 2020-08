Toscana, Salvini & Ceccardi non convincono, Giani li snobba e Fattori li provoca (Di venerdì 21 agosto 2020) Le piazze semivuote e occupate solo dagli osannanti fedelissimi. Gli ultimi sondaggi che continuano a vedere la pupilla Susanna Ceccardi distante otto, nove punti da Eugenio Giani. La percezione di una corsa sempre più in salita. E lo sberleffo della sinistra di Tommaso Fattori che si appella all’elettorato di destra, a partire da quello di Forza Italia, perché sostenga Giani con il voto disgiunto. Insomma, le due settimane ferragostane di Matteo Salvini in Toscana non sono state un successo. Lui … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

matteosalvinimi : #Salvini: Firenze, da 30 anni il Pd promette l’ampliamento dell’aeroporto, Firenze e la Toscana sono sempre stati g… - LegaSalvini : LA TOSCANA NON È PIÙ 'ROSSA' - borghi_claudio : @ombrysan Massì, adesso si è cancellata, però qualcosa ho fatto in tempo a recuperare. Sei funzionario della region… - visgia67 : RT @matteosalvinimi: #Salvini: Firenze, da 30 anni il Pd promette l’ampliamento dell’aeroporto, Firenze e la Toscana sono sempre stati gove… - TuttoQuaNews : RT @Libero_official: Matteo Salvini e la Lega, 'virus già inoculato' in Toscana. Flavia Fratello, sconcerto in diretta a Omnibus https://… -