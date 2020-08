Temptation Island, Lorenzo Amoruso e Manila Nazzaro presto genitori? L'ex calciatore mette un freno (Di venerdì 21 agosto 2020) Lorenzo Amoruso spiega perché ha messo un freno sull'ipotesi di una gravidanza di Manila Nazzaro, dopo l'esperienza a Temptation Island. Leggi su comingsoon

alessiarozzi : Vi immaginate Can e Sanem a Temptation Island che devono vedere se il loro rapporto regge, causa la gelosia di lui… - Valentina_naj : Quel 'No' ha fatto più scalpore di temptation island ?? #Najwaitaliateama - _lasilviaaa : Il riassunto di Temptation Island Montecarlo edition è servito: - FeliciaRinzo : RT @quotidianodirg: Filippo Bisciglia di Temptation Island e l'amore per Pamela Camassa: santa subito - quotidianodirg : Filippo Bisciglia di Temptation Island e l'amore per Pamela Camassa: santa subito -