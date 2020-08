Suarez, messaggio social: “Non dimenticare che sei l’artefice del tuo destino” (Di venerdì 21 agosto 2020) Un messaggio ambiguo, pubblicato attraverso una storia su Instagram dal proprio profilo ufficiale. Le parole di Luis Suarez si prestano inevitabilmente a varie interpretazioni, ma potrebbero assumere un valore rilevante alla luce del difficile momento del Barcellona. Il club vuole compiere una rivoluzione storica, per dimenticare l’altrettanto storica debacle in Champions contro il Bayern Monaco. Il nuovo corso blaugrana potrebbe portare a scelte clamorose (vedi l’incerta situazione di Messi) e quasi nessuno tra i calciatori in rosa può sentirsi escluso. Intanto, Suarez, scrive così: “Non dimenticare che se l’artefice del tuo destino”. Foto: As L'articolo Suarez, messaggio social: “Non ... Leggi su alfredopedulla

Sarà che la Juventus sarebbe alla ricerca di un centravanti, sarà che lo spazio del mercato è fatto per sognare. Ma è bastato un video promozionale apparso su twitter per avvicinare l'attaccante franc ...

Mercato: Thiago Silva vicino alla Fiorentina, la Lazio chiude per Muriqi

ROMA - Domenica sera proverà ad alzare al cielo la Champions League, da capitano del Paris Saint Germain, per poi pensare a un altro capitolo, quasi sicuramente il conclusivo della sua carriera e molt ...

