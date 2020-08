Rossi: "L'incidente non mi ha fatto cambiare idea: nel 2021 correrò" (Di venerdì 21 agosto 2020) Intanto Morbidelli si scusa con Zarco: "Sbagliato chiamarlo mezzo assassino". Attesa per la sentenza. Leggi su quotidiano

SkySportMotoGP : Valentino Rossi: 'Incidente Zarco-Morbidelli spaventoso, ma non ho pensato di smettere' ??@MotoGP @antonioboselli… - Gazzetta_it : #MotoGP #Rossi: 'Mai pensato di #smettere dopo l'incidente di #Zarco' - Eurosport_IT : Le parole di Valentino Rossi dopo l'incidente al GP d'Austria: oggi il Dottore se l'è vista davvero brutta... ??… - Rabbitmon : RT @gponedotcom: Rossi: 'L'incidente non mi ha fatto cambiare idea: nel 2021 correrò': 'Difficile capire perché gli Steward abbiano aspetta… - miy226 : RT @SkySportMotoGP: Valentino Rossi: 'Incidente Zarco-Morbidelli spaventoso, ma non ho pensato di smettere' @antonioboselli @SandroDonatoG… -