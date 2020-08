NBA Lottery 2020: la prima scelta al Draft è di Minnesota, seconda pick per Golden State (Di venerdì 21 agosto 2020) Giunti alla Lottery 2020 con il terzo peggior record NBA, i Minnesota Timberwolves escono con la chance di scegliere per primi al prossimo Draft, aggiungendo così nuovo talento giovane alla coppia D’Angelo Russell-Karl-Anthony Towns. Subito dietro di loro sceglierà Golden State, che proprio con Minnesota ha organizzato la trade sull’asse D’Angelo Russell-Andrew Wiggins. Seguono Charlotte, Chicago, Cleveland, Atlanta, Detroit, New York, Washington, Phoenix, San Antonio, Sacramento, New Orleans e Boston. Ricordiamo poi i migliori prospetti che potranno essere scelti, tra cui LaMelo Ball, Obi Toppin, Anthony Edwards e James Wiseman, senza dimenticare che anche il nostro Nico Mannion entrerà nella Lega l’anno prossimo. Leggi su sportface

