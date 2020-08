Massimo Coda al Lecce: tutto confermato! Domani le visite (Di venerdì 21 agosto 2020) Ve lo avevamo anticipato in esclusiva e adesso è arrivata la conferma: nella giornata di Domani, in mattinata, il calciatore Massimo Coda sarà a Lecce per sostenere le visite mediche presso il Centro Biolab di Cutrofiano. Per l’attaccante ex Benevento pronto un biennale. Foto: sito ufficiale Benevento L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

