Maglia Fiorentina 2020-21: le prime immagini della divisa viola (Di venerdì 21 agosto 2020) per la prossima stagione, il nuovo sponsor sarà Kappa La Fiorentina, tramite il proprio sito ufficiale, ha reso note le divise per la prossima stagione. Il club ha trovato un nuovo sponsor tecnico, ovvero Kappa. Ecco le prime immagini: ⚜️ UFFICIALE Fiorentina e il nuovo sponsor tecnico #Kappa presentano le divise home e away per la stagione 2020-21! 🔥 ➡️ https://t.co/JmKYa5bOe0 Disponibili da oggi su https://t.co/sO7oxu2BtI e nei negozi Fiorentina Store 👕#QuestaèFirenze#Forzaviola 💜 #Fiorentina pic.twitter.com/4fqmPHJkia — ACF Fiorentina (@acfFiorentina) August 21, 2020 Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

