Lazaro, messaggio all’Inter: “Stavo bene, poi l’infortunio ha cambiato tutto” (Di venerdì 21 agosto 2020) L'Inter saluta per il momento Valentino Lazaro. Il terzino austriaco lascia i nerazzurri con la formula del prestito e si accasa al Borussia Monchengladbach. Per il giocatore c'è la speranza di trovare più continuità dopo le complicate avventure con il club italiano e con il Newcastle.RIVELAZIONELo stesso Lazaro si è raccontato ai canali del club tedesco: "Sono molto contento che ora sia tutto ufficiale e che finalmente posso allenarmi con i miei nuovi compagni di squadra. Purtroppo ci sono voluti alcuni giorni per chiarire le ultime formalità del trasferimento. Lainer? Andiamo molto d'accordo sia dentro che fuori dal campo. Ovviamente è molto più facile entrare in un nuovo club se conosci qualcuno come ci conosciamo io e lui. Rispetto a lui sono un giocatore più offensivo, ma se serve faccio anche ... Leggi su itasportpress

