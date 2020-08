L’avvelenamento di Navalny serve a intimorire l’intera Russia (Di venerdì 21 agosto 2020) Attivista anticorruzione, oppositore e critico del Cremlino, Aleksey Navalnyj ha già affrontato attentati e minacce. L’uso del veleno riporta ai tempi del Kgb e alla tecnica di coinvolgere familiari e amici per mettere a tacere i dissidenti. Leggi Leggi su internazionale

ilpost : L'oppositore di Putin, in coma da ieri per un sospetto avvelenamento, avrebbe dovuto essere portato in Germania per… - LauraGaravini : Oppositore russo #Navalny ricoverato x avvelenamento. Dopo anni di ingiusto carcere. Drammatico ed inaccettabile. A… - ilriformista : L'avvocato 44enne, oppositore di Putin, è in coma da ieri, dopo aver sofferto un malore a bordo di un aereo. Ipotes… - INBUCASEMPRE : RT @gabriella_roux: Perché Navalny, perché adesso, perché così. Pensare che per Putin l’avvelenamento del suo principale oppositore sia un… - g_natalizia : RT @Geopoliticainfo: ???? #Navalny: l'ospedale di Omsk rifiuta il trasferimento in Germania. Intanto le autorità russe smentiscono la possibi… -

Ultime Notizie dalla rete : L’avvelenamento Navalny Navalny in coma: «Avvelenato con sostanza mescolata al tè» Corriere della Sera