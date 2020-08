Inter, Zhang rilancia: “Riproviamoci l’anno prossimo. Bilancio positivo” (Di venerdì 21 agosto 2020) L'Inter cade all'ultimo atto in Europa League. I nerazzurri si arrendono al Siviglia per 3-2 e chiudono al secondo posto. Il presidente Steven Zhang ha commentato l'annata nel post gara.LE PAROLE DI ZhangSteven Zhang analizza la stagione conclusa con la sconfitta in Europa League ai microfoni di Sky Sport: "Dobbiamo ringraziare i medici di tutto il mondo che curano le nostre vite e hanno reso possibile questo spettacolo. Voglio dedicare questa partita a loro. Credo che il Bilancio sia molto positivo. Siamo su un percorso che ci ha permesso di arrivare in finale e lottare per vincerla. Due anni fa non pensavamo sarebbe accaduto. Dentro e fuori dal campo stiamo lavorando duramente. Vincere o perdere fa parte del gioco. Adesso ci riposeremo. La prossima stagione inizierà tra poco. Non cambia la ... Leggi su itasportpress

