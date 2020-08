Golf – Wales Open: Syme resta da solo al comando della classifica, scende Paratore (Di venerdì 21 agosto 2020) Lo scozzese Connor Syme è rimasto solitario al comando con 136 (66 70, -6) colpi nell’ISPS HANDA Wales Open, il quinto dei sei eventi “UK Swing” con cui l’European Tour ha ripreso il suo cammino dopo il lungo stop. Sul percorso del Celtic Manor Resort (par 71), a City of Newport in Galles, Renato Paratore è sceso dal settimo al 14° posto con 141 (69 72, -1), Edoardo Molinari è salito dal 43° al 21° con 142 (72 70, par) ed ha fatto passi in avanti Lorenzo Scalise, 29° con 143 (72 71, +1). Connor Syme, 25enne di Drumoig on un solo titolo nel Challenge Tour, ha realizzato tre birdie e due bogey per il 70 (-1), che gli ha concesso due colpi di margine sul connazionale Liam Johnston, sull’inglese ... Leggi su sportfair

