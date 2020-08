Farnesina, entra in un bar dalla finestra e ruba l’incasso (Di venerdì 21 agosto 2020) Preso poco dopo dalla Polizia R.S.J.F. 46enne capoverdiano, è stato arrestato dagli agenti della Polizia di Stato del commissariato Ponte Milvio e Flaminio Nuovo per furto aggravato e resistenza a Pubblico Ufficiale. L’uomo infatti, grazie alle riprese delle telecamere di videosorveglianza, era stato visto entrare in un bar attraverso la finestra di un bagno dal personale addetto alla vigilanza che ha telefonato alla Polizia. Una volta all’interno, lo straniero aveva aperto la cassa appropriandosi del denaro in essa contenuto. Uscito dal locale si era diretto in direzione di Corso Francia. Percorsi 300 metri, è stato fermato dai poliziotti intervenuti su segnalazione della Sala Operativa della Questura. Il 46enne, con vari precedenti di polizia, ha tentato di divincolarsi ma è stato bloccato dagli ... Leggi su ilcorrieredellacitta

