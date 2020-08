Coronavirus, occhi puntati sull’apertura delle scuole: un singolo caso non determina la chiusura dell’Istituto, l’Iss invia le linee guida (Di venerdì 21 agosto 2020) Identificare un referente scolastico per il Covid-19 adeguatamente formato, tenere un registro degli eventuali contatti tra alunni e/o personale di classi diverse, richiedere la collaborazione dei genitori per misurare ogni giorno la temperatura del bambino e segnalare eventuali assenze per motivi di salute riconducibili al Covid-19. Sono alcune delle raccomandazioni contenute nel rapporto “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia” messo a punto da Istituto superiore della Sanita’, Ministero della Salute, Ministero dell’Istruzione, INAIL, Fondazione Bruno Kessler, Regione Veneto e Regione Emilia-Romagna, che contiene anche i comportamenti da seguire e le precauzioni da adottare nel momento in cui un alunno o un operatore risultino casi ... Leggi su meteoweb.eu

Miki_2313 : RT @sole24ore: A Piazza Affari la gelata delle Ipo: dopo il coronavirus occhi puntati sull’Aim - damncliffvrd_ : RT @FernwehLouarms: se lou è davvero legato in qualche modo a due persone del genere dovrò rivedere alcune cose... ma la verità qui io a di… - FernwehLouarms : se lou è davvero legato in qualche modo a due persone del genere dovrò rivedere alcune cose... ma la verità qui io… - fzirnstein : RT @giannimacheda: Domenica vado in Fondazione Prada. Ho bisogno di vedere con i miei occhi un paninello con fettina di prosciutto a 8 euro… - vzirnstein : RT @giannimacheda: Domenica vado in Fondazione Prada. Ho bisogno di vedere con i miei occhi un paninello con fettina di prosciutto a 8 euro… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus occhi A Piazza Affari la gelata delle Ipo: dopo il coronavirus occhi puntati sull'Aim Il Sole 24 ORE Coronavirus, Alba: 14 persone risultano positive al Covid-19, restano 12 i decessi

I soggetti sono tutti asintomatici, tranne uno che è ricoverato in condizioni non gravi. Si ricorda che i viaggiatori provenienti da Romania e Bulgaria sono tenuti all’isolamento fiduciario per 14 gio ...

Coronavirus, la virologa Capua: «Non si possono blindare le persone per sempre, con il Covid avremo a che fare a lungo»

«In Italia abbiamo ottenuto dei risultati importanti: i ricoveri sono sotto soglia, il virus circola in alcune popolazioni, ma non si possono blindare le persone all'infinito, i più fragili hanno capi ...

I soggetti sono tutti asintomatici, tranne uno che è ricoverato in condizioni non gravi. Si ricorda che i viaggiatori provenienti da Romania e Bulgaria sono tenuti all’isolamento fiduciario per 14 gio ...«In Italia abbiamo ottenuto dei risultati importanti: i ricoveri sono sotto soglia, il virus circola in alcune popolazioni, ma non si possono blindare le persone all'infinito, i più fragili hanno capi ...