Borse UE in rialzo, poco mossa Piazza Affari (Di venerdì 21 agosto 2020) (Teleborsa) – poco mossa la borsa di Milano, che non si allinea all’andamento rialzista delle altre Borse di Eurolandia, che seguono il rimbalzo nella notte delle piazze asiatiche. Sul mercato Forex, prevale la cautela sull’Euro / Dollaro USA, che continua la seduta con un leggero calo dello 0,38%. Perde terreno l’oro, che scambia a 1.932,6 dollari l’oncia, ritracciando dello 0,73%. poco mosso il mercato petrolifero, con il greggio (Light Sweet Crude Oil) che continua la seduta con un leggero calo dello 0,51%. Consolida i livelli della vigilia lo spread, attestandosi a +142 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,91%. Tra gli indici di Eurolandia sostanzialmente tonico Francoforte, che registra una plusvalenza dello 0,35%, giornata fiacca per Londra, che ... Leggi su quifinanza

