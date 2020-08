Bayern Monaco, Kahn ironico: “Neuer più invecchia e più migliora. Buffon? Avrà presto 50 anni…” (Di venerdì 21 agosto 2020) Domenica il suo Bayern Monaco si giocherà la finale di Champions League con il Paris Saint-Germain, una partita di cui Oliver Kahn conosce l’importanza. Michael Regan/Getty ImagesIl dirigente dei bavaresi ne ha parlato in una teleconferenza riportata anche da Sport1, soffermandosi sui punti di forza dei campioni di Germania: “il Bayern Monaco è guidato da un tecnico, Flick, che trova sempre il modo e le parole giuste per arrivare ai suoi calciatori e motivarli a volere di più. Questo è il segreto delle grandi squadre. Sappiamo la forza del Paris Saint-Germain, ma noi conosciamo i nostri punti di forza. Neuer? Quando un portiere invecchia non peggiora, anzi. Manuel ha 34 anni e può giocare ancora a lungo. Buffon? Beh, ... Leggi su sportfair

