Azzolina contro Salvini, sempre loro. “Ha modi da troglodita”, “Lei ha dei problemi” (Di venerdì 21 agosto 2020) Il ministro dell’istruzione riprende il duello verbale con il leader della Lega. “Salvini avrebbe bisogno di studiare”, dice la Azzolina. L’ex guardasigilli replica: “Le comprerei un banco con le rotelle per mandarla in giro sul lungomare”. Proseguono le schermaglie verbali che vedono come protagonisti Lucia Azzolina e Matteo Salvini. Il ministro dell’istruzione non sembra gradire … L'articolo Azzolina contro Salvini, sempre loro. “Ha modi da troglodita”, “Lei ha dei problemi” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

