Approfitta di un momento di distrazione per rubarle il telefono: arrestato 21enne (Di venerdì 21 agosto 2020) Un 21enne tunisino è stato arrestato nei pressi della Stazione di Roma Termini da personale della Squadra di Polizia Giudiziaria del Compartimento Polizia Ferroviaria per il Lazio, per aver rubato un telefono cellulare ad una cittadina italiana. Gli agenti, durante il normale servizio di prevenzione all’interno dello scalo ferroviario di Roma Termini, hanno notato nella vicina Via Giolitti un giovane magrebino che, Approfittando della distrazione della donna intenta a guardare il proprio telefonino, glielo ha sottratto, strappandoglielo dalle mani, dandosi frettolosamente alla fuga. I poliziotti si sono posti subito all’inseguimento dell’uomo e lo hanno bloccato recuperando il telefono cellulare, restituito poi alla legittima proprietaria. su Il Corriere della ... Leggi su ilcorrieredellacitta

CorriereCitta : Approfitta di un momento di distrazione per rubarle il telefono: arrestato 21enne - pocs80 : @stellapocecilia Ciao e buongiorno Cecy, ti auguro un venerdì senza stress! Approfitta al massimo di questa giornat… - pocs80 : @MontrucchiPaola Ciao e buongiorno Paola, ti auguro un venerdì senza stress! Approfitta al massimo di questa giorna… - DiscoupCom : ????E' sempre il momento giusto per coccolarti un po'!???? Make-up, solari, prodotti per capelli, creme di bellezza...… - pocs80 : @stellapocecilia Ciao e buongiorno Cecy, ti auguro un fantastico giovedì. Approfitta al massimo di questa giornata.… -

Ultime Notizie dalla rete : Approfitta momento Approfitta di un momento di distrazione per rubarle il telefono: arrestato 21enne Il Corriere della Città Perché tutti parlano di Flight Simulator 2020, la simulazione di volo più realistica del momento

È già stato definito il miglior simulatore di volo mai creato eppure è sul mercato da poche ore: è Microsoft Flight Simulator 2020, l'ultimo capitolo della serie di videogiochi di nicchia nata addirit ...

È già stato definito il miglior simulatore di volo mai creato eppure è sul mercato da poche ore: è Microsoft Flight Simulator 2020, l'ultimo capitolo della serie di videogiochi di nicchia nata addirit ...