Ansu Fati predestinato e… Jorge Mendes diventa il suo nuovo procuratore (Di venerdì 21 agosto 2020) I migliori giocatori assistiti dai migliori procuratori. Ecco perché, come riporta Mundo Deportivo, non fa poi così clamore che Jorge Mendes si sia mosso per diventare il nuovo agente del 17enne del Barcelona Ansu Fati.Jorge Mendes: ecco Ansu Faticaption id="attachment 923657" align="alignnone" width="580" Ansu Fati (getty images)/captionFresco di convocazione per la Nations League con la Spagna, il giovanissimo centrocampista o attaccante del Barcellona Ansu Fati è passato alla corte di Jorge Mendes. Il procuratore ha preso il posto di Rodrigo Messi, fratello del più noto ... Leggi su itasportpress

CarmeBarcelo : Ansu Fati!!! ???? - ItaSportPress : Ansu Fati predestinato e... Jorge Mendes diventa il suo nuovo procuratore - - lilyhuako : @IgnatiusFarray @bartomeu Venda a Ansu Fati fiche a Combunchita Jr - zakaflocka : Da milanista l'Inter può tranquillamente vincere l'europa League, non mi interessa, poteva anche vincere lo scudett… - BlaugrActu : Ansu Fati ? -