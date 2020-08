Angri, presentata la lista del M5S con Iozzino candidato sindaco (Di venerdì 21 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minuti“È ufficiale! Abbiamo presentato la lista del MoVimento 5 Stelle per le elezioni amministrative del comune di Angri” ad annunciarlo il candidato sindaco M5S di Angri Giuseppe Iozzino. “I cittadini angresi ora non hanno più scuse: se vogliono davvero cambiare la città possono scegliere solo noi, il MoVimento 5 Stelle. È un’occasione importante per rivoluzionare completamente la nostra Angri restituendo la dignità ai cittadini e ridandogli finalmente il ruolo che gli spetta, quello di protagonisti”. Iozzino invita anche gli altri candidati sindaco e i candidati tutti ad una campagna elettorale corretta ed onesta: “Chiedo a tutti coloro che ... Leggi su anteprima24

