Uomini e Donne, tra Veronica Ursida e Giovanni Longobardi è finita, lei scrive: ‘Ho commesso un grave errore’ (Di giovedì 20 agosto 2020) Sembrava essere tornato il sereno nella coppia, ma all’improvviso la storia è finita. L’ha fatto sapere lei attraverso un messaggio su Instagram ammettendo di aver commesso un errore Uomini e Donne: tra Veronica e Giovanni è finita Veronica Ursida e Giovanni Longobardi si sono conosciuti nel trono over di Uomini e Donne e dall’inizio la loro frequentazione è stata molto complicata. Infatti, la trasmissione ha subìto un improvviso stop a causa dell’emergenza sanitaria, ma loro hanno continuato a sentirsi con messaggi e videochiamate per mesi. Quando, a ... Leggi su kontrokultura

matteosalvinimi : Questa mattina a Portovenere (La Spezia) con sommozzatori, palombari e Forze Speciali del Comando subacquei e incur… - fleinaudi : Grazie a ?@FrancoBechis? Facciamo il possibile ... dal 1962 ! La diffusione della cultura e del pensiero liberale… - trash_italiano : I vecchi troni di Uomini e Donne durante l'estate ce li meritavamo. - BeJustMe : @vonalexandro Quindi, abbassiamo la testa e subiamo senza reagire? Uomini o Donne che siamo? Ma questa è tutta scema. - Vrum83 : Si rammenta quando, diversi anni fa, sono uscite le minigonne? Gli uomini erano come impazziti. Ma io ero piuttosto… -

Ultime Notizie dalla rete : Uomini Donne Giulia D'Urso in bikini, la prima volta dell'ex Uomini e donne: "Perché non mi ero mai mostrata in costume" LiberoQuotidiano.it Castrocaro, scuola di formazione di Italia Viva con Bonaccini

Lo ha annunciato il deputato Marco Di Maio. Arriveranno a Castrocaro Terme e Terra del Sole 250 giovani under 30 da tutta Italia, equamente divisi tra uomini e donne come da regolamento. Si ...

Coronavirus, il "mistero" dei giovani malati gravi: gli esperti li annunciano ma nei bollettini non ci sono

Era successo in Puglia, con una valanga di critiche e spiegazioni a seguito che hanno convinto alla fine ben pochi. Poi a Roma, con lo Spallanzani che si è ritrovato a smentire, seccamente, il caso di ...

Lo ha annunciato il deputato Marco Di Maio. Arriveranno a Castrocaro Terme e Terra del Sole 250 giovani under 30 da tutta Italia, equamente divisi tra uomini e donne come da regolamento. Si ...Era successo in Puglia, con una valanga di critiche e spiegazioni a seguito che hanno convinto alla fine ben pochi. Poi a Roma, con lo Spallanzani che si è ritrovato a smentire, seccamente, il caso di ...