Sambenedettese, ecco Maxi Lopez: «Qui come in Sud America, cercavo un’esperienza così» (Di giovedì 20 agosto 2020) Maxi Lopez ha rilasciato le sue prime parole da nuovo calciatore della Sambenedettese Nuova avventura in Italia per Maxi Lopez che la prossima stagione giocherà con la maglia della Sambenedettese. L’attaccante argentino ha rilasciato le sue prime dichiarazioni da calciatore rossoblù ai canali ufficiali del club. «Ho buone sensazioni nonostante i primi giorni di ritiro siano i più difficili. Ho trovato un gruppo di ragazzi stupendo che ha tanta voglia di crescere e ha fame di fare bene. come mi ha convinto il presidente? Beh, diciamo che prima di accettare mi sono informato un po’ sul club, ho parlato col presidente e il direttore e tutti mi hanno detto che questa è una piazza calda con i tifosi molto vicini. ... Leggi su calcionews24

