Regolamento Spezia-Frosinone, ci saranno i supplementari o i rigori? (Di giovedì 20 agosto 2020) Tutto pronto all’Alberto Picco, dove stasera si saprà quale tra Spezia e Frosinone sarà la terza squadra che parteciperà alla Serie A 2020/2021. Il match d’andata è termina 0-1 per i liguri, con gli uomini di Italiano hanno dimostrato di essere più in gamba, sfiorando più volte anche il gol del raddoppio. La prima categoria è a un passo, ma mai sottovalutare i ciociari, che già col Pordenone hanno compiuto l’impresa di vincere con due gol di scarto. Alla banda di Nesta servono proprio due gol di scarto per ottenere la massima categoria: infatti in caso di parità nel doppio confronto al termine della finale di ritorno (in questo caso uno 0-1 in favore dei ciociari), prevale e viene promossa in Serie A la squadra meglio piazzata in classifica (cioè lo ... Leggi su sportface

