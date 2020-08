Raggi, Appendino e Nardella denunciati per falso ideologico, abuso d’ufficio e truffa sui fondi strutturali europei (Di giovedì 20 agosto 2020) La denuncia nei confronti dei tre sindaci è stata depositata questa mattina negli uffici del tribunale ordinario di Roma. Tra i nomi che compaiono nel testo redatto e consegnato dall’Associazione Nazione Rom ci sono quelli di Raggi Appendino Nardella. Il tutto è stato corredato anche da una lettera inviata alla Commissione Europea, in cui si fa riferimento ad atteggiamenti di discriminazione razziale in merito allo sgombero di diversi campi tra la Capitale, Torino e Firenze. LEGGI ANCHE > La consigliera leghista di San Giuliano Terme ha paragonato i bimbi rom a degli animaletti VIDEO «La denuncia penale contro Virginia Raggi e Chiara Appendino relativamente al reato di abuso di ufficio per gli sgomberi di Foro Italico (11 agosto) e Via Germagnano ... Leggi su giornalettismo

