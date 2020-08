NBA Playoff 2020: i risultati di tutte le gare (Di venerdì 21 agosto 2020) Il 17 agosto si parte con i Playoff NBA, in questa cavalcata dove per due mesi tutti gli occhi del mondo cestistico saranno puntati verso gli States e i suoi campioni, nel momento più caldo di tutta un’annata per forza di cose slittato tra agosto e ottobre. tutte le franchigie sono a caccia dello scettro detenuto dai Toronto Raptors, insidiati principalmente da Lakers, Clippers e Bucks. Sportface.it, giorno per giorno, vi terrà aggiornati con i risultati di ogni notte, dal primo turno per tutto il cammino che porterà infine alle NBA Finals. IL TABELLONE risultati PRIMO TURNO OVEST (1) Los Angeles Lakers-Portland Trail Blazers (8) Gara 1: 93-100 (2) Los Angeles Clippers-Dallas Mavericks (7) Gara 1: 118-110 Gara 2: 114-127 (3) Denver Nuggets-Utah Jazz (6) Gara 1: 135-125 Gara 2:2 (4) ... Leggi su sportface

traasho : C’è qualcosa di meglio del NBA League Pass durante i playoff ? - zazoomblog : Playoff NBA – Miami scappa sul 2-0 Indiana sconfitta 100-109: Robinson decisivo - #Playoff #Miami #scappa #Indiana - RaiSport : ??#Basket ????#Nba Nella bolla di #Orlando, in Florida, i @MiamiHeat superano @pacers con il punteggio di 109-100 in g… - Fprime86 : RT @rprat75: Il mio racconto del successo Heat sui Pacers. Miami mina vagante playoff, Indy con la tassa Oladipo e senza Sabonis. Turner in… - rprat75 : Il mio racconto del successo Heat sui Pacers. Miami mina vagante playoff, Indy con la tassa Oladipo e senza Sabonis… -

Ultime Notizie dalla rete : NBA Playoff Guida ai playoff: tutto quello che c'è da sapere su ogni serie del primo turno La Gazzetta dello Sport Playoff NBA, Miami fa il bis grazie alle triple: battuti i Pacers, serie sul 2-0

Chiudono avanti nel punteggio i Pacers dopo i primi 12 minuti di gioco, nonostante la super partenza di Miami, guidata dai tre canestri in fila dalla lunga distanza di Duncan Robinson: è lui a spinger ...

Nba: Dallas pareggia la serie, Boston domina i Sixers

Battuti dai LA Clippers nella prima sfida dei play off, i Dallas Mavericks si sono presi la rivincita, pareggiando la serie, con il successo di ieri notte per 127-114 su rivali. E qusto nonostante l'a ...

Chiudono avanti nel punteggio i Pacers dopo i primi 12 minuti di gioco, nonostante la super partenza di Miami, guidata dai tre canestri in fila dalla lunga distanza di Duncan Robinson: è lui a spinger ...Battuti dai LA Clippers nella prima sfida dei play off, i Dallas Mavericks si sono presi la rivincita, pareggiando la serie, con il successo di ieri notte per 127-114 su rivali. E qusto nonostante l'a ...